Стало известно, почему Лолита Милявская скрывает шестого мужа

31.01.2021, 20:34, Разное

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Стало известно, почему популярная российская певица Лолита Милявская скрывает от общественности своего шестого по счету мужа. О том, что артиста узаконила отношения с избранником, она пояснила со сцены шоу «Маска».

Лолита Милявская отказалась вдаваться в подробности своей личной жизни, общаясь с журналистами. За рубежом пару застали представители СМИ, когда она находилась на отдыхе. Однако лицо избранника популярной исполнительницы рассмотреть не удалось. Несмотря на это, фанаты рады за то, что личная жизнь Лолиты Милявской наладилась.

На днях артистка объяснила, почему не выходит в свет вместе с возлюбленным. Все дело в том, что он занимает серьезную должность и является категоричным противником шоу-бизнеса. У пары есть договоренность – до определенного момента не появляться в местах, где есть камеры.

Источник: radiokp.ru