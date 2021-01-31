 

Мнение: Москва осажденная

31.01.2021, 20:28, Разное
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Недоумеваю, что происходит в Москве… Почему центр столицы России выглядит центром осажденного города, на который со всех сторон надвигаются враги?

Почему власть та испугалась мирного протеста, а по всей стране уже нахватала сотни людей?  Может, где-то в центре Москвы хранится яйцо?  А в яйце игла?

Дошел до Лубянки.

А там только полицейские и росгвардейцы, которых сегодня подняли в четыре утра…

Источник: Ирек Муртазин



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