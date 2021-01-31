Эксперт о позиции Китая по отношению к режиму Лукашенко: Ему будет совершенно все равно

31.01.2021, 20:22, Разное

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Пресс-служба президента Белоруссии заявила, что Александр Лукашенко выразил Си Цзиньпину благодарность за поддержку на международной арене. В то же время ряд стран не признают действующую в стране власть легитимной.

Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов отметил, что Китай является сверхавторитарной державой и поэтому для него отношения с другими авторитарными режимами, скомпрометировавшими себя на международной арене, – нормальное явление. Китай был одним из первых государств, признавших победу Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа 2020 года.

Однако поддержка Китая белорусского режима – весьма условная, считает эксперт. На международной арене Пекин не выступал в качестве посла доброй воли белорусского президента. По мнению Усова, Пекин не будет продвигать интересы Белоруссии или защищать ее в международных структурах, как это делает Россия.

По его мнению, КНР и далее будет развивать экономические отношения с республикой. При этом Китай не вмешивается во внутриполитические процессы. “Ему будет совершенно все равно, будет ли здесь президентом Лукашенко или Тихановская”, – выразил свою точку зрения Усов.

Кроме того, Пекин не дал ни одного доллара на поддержку режима Александра Лукашенко. Политолог сомневается, что руководители Белоруссии и Китая в телефонном разговоре обсуждали политическую ситуацию в республике и за ее пределами.

В свою очередь экономист Лев Марголин отметил, что не стоит преувеличивать значение телефонного разговора Александра Лукашенко с председателем КНР. Он полагает, что Китай по возможности будет сохранять нейтралитет в отношении ситуации в Белоруссии.