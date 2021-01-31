 

Лукашенко создал себе информационный вакуум – аналитик Можейко

31.01.2021, 20:22, Разное
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Белорусский лидер на днях сделал несколько противоречивых заявлений. Так, он сообщил об отсутствии политзаключенных в стране, хотя сам встречался с ними в СИЗО осенью прошлого года. Кроме того, Александр Лукашенко рассказал, что на выборах его поддержали 6 миллионов человек (по данным ЦИК – 4,8 миллиона).

По словам аналитика, президент республики – человек доинтернетовской эпохи. Лукашенко живет в то время, когда “вся политика в Белоруссии происходит в интернете”. Можейко отметил, что Лукашенко не читает телеграм-каналы, и ничего не знает о настроениях людей.

Политик окружил себя людьми, которые поставляют ему “приятную” информацию. Эксперт подчеркнул, что Александр Лукашенко сам создал себе информационный вакуум, в котором ему комфортно. Президент республики хочет верить в то, что народ его любит.

“Это как раз тот случай, когда: меня обманывать не сложно, я сам обманываться рад”, – выразил мнение Можейко.

Аналитик уверен: президент продолжит политику “закручивания гаек”. Центральным стержнем его режима останутся запугивания и репрессии, а любая либерализация
будет вынужденной, совершаться через силу. “А что еще от Александра Лукашенко можно было ожидать?”, – задал вопрос эксперт.



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