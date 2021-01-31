Мнение: Воскресный протест

31.01.2021, 20:04, Разное

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Протесты в стране продолжились и снова имеют ту же самую отличительную черту — повсеместность. Сегодня первенство и в численности, и в самих действиях, безусловно, держал Петербург. Что, в общем-то, логично — именно из Петербурга на страну выползла эта нечисть, потому и Питеру подчищать свою грязь и мерзость.

Ожесточение вполне видимо нарастает. Пропаганда намекает на то, что «кто-то» завозит «специально обученных» людей, что вызывает только смех — кто завозит и где именно обучают боевиков-террористов, что всё это прошло мимо грозной ФСБ? Обычно все наоборот — именно спецслужбы организуют тренировки террористов. Украинские события в свое время высветили эту особенность, когда задолго до второго майдана на слеты боевых групп немногочисленных еще националистов приезжали первые лица СБУ. Обратная ситуация — неизвестна.

Схватки протестующих с полицией происходят по причине вполне понятной — тотальные запреты, запугивание, террор оставляют дома тех, кто готов идти на мирный протест, зато концентрация радикально настроенных среди вышедших только растет. Причем выходят те, кого террор уже не особо и пугает. Даже применение шокеров и дубинок мало воздействует на толпу. Если начнется стрельба — эффект может повториться. Но тогда появится дополнительный фактор: после пролитой крови на улицу пойдут и те, кто предпочитал не выходить. Это в определенной степени социальный парадокс, но он неизменно повторяется везде.

В этом смысле полиция действует уже буквально на грани. Сегодня на Сенной площади в Петербурге протестующим уже начали угрожать табельным огнестрельным оружием. А оружие — штука такая: достаточно его вытащить и применить, как возникает риск, что его отберут. И применят уже в обратную сторону. Так что всё уже очень близко к критическим уровням. И это при том, что ничего особенного на самом деле не происходит. Людей выходит на улицу явно меньше, чем нагоняют им навстречу карателей. Во всяком случае, пока. Но страх Кремля настолько высок, что в ход идут максимально возможные людские резервы.

У происходящего может быть определенный маркер. Когда личного состава будет уже не хватать (а это вполне возможно, если в регионах начнут выходить пока еще «непротестующие» города), то Кремль будет вынужден выводить на улицы частных карателей — разнообразных байкеров-казаков и прочих черносотенцев. Что сразу переведет ситуацию в закритический уровень, так как уровень насилия резко возрастет (наемники попросту необучены, а потому могут действовать только за гранью допустимого насилия). Как только власть выпустит эту публику, это будет означать ресурсный кризис, за которым останется только один путь — увеличение уровня насилия вплоть до применения настоящего оружия.

Выглядит несколько алармистски, но нужно понимать, что мы имеем дело с предельно деградировавшим государством с разбалансированной системой управления. Оно даже на сегодняшние не слишком значительные протесты вынуждено собирать весь имеющийся у него ресурс. Стоит протестам расширить географию и масштаб — системе не останется ничего другого.

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