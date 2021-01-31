Мнение: Надёжность советской техники, жалобы против спама и отравление антифризом в США

31.01.2021, 19:58, Разное

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1. Мне часто пишут, что СССР производил надёжную, редко ломающуюся технику. Действительно, у советского метода производства были свои плюсы. Вместе с тем качество в список достоинств советских товаров не входило, так как сама плановая экономика фактически запрещала директорам заводов делать качественные вещи. Или ты даёшь качество, или ты выполняешь план — одно из двух.

Советские телевизоры, к примеру, ломались иногда просто удивительно часто:

https://von-hoffmann.livejournal.com/816702.html

За апрель — октябрь прошлого года, по данным Московского телевизионного треста, подверглись гарантийному ремонту следующие телевизоры:

“Радий” — 66 процентов из всего количества состоявших на гарантийном обслуживании,

“Темп-6” — 75 процентов.

“Знамя-58М” — 68,2 процента,

“Старт-3” — 67,9 процента,

“Енисей-2 — 68,5 процента,

“Беларусь-5” — 71 процент и т.д. и т.п.

У входа в салон, где продают телевизоры, выстроилась очередь. Но полки пусты. Люди ждут: авось привезут новую партию. Среди ожидающих немало приезжих: достать телевизор — дело далеко не лёгкое…

Больше всего телевизоров продаёт ГУМ: до пятидесяти тысяч в год. Но предварительная запись на “Рекорд” и “Рубин” уже намного превышает годовое поступление. Телевизоры других марок продаются свободно: за ними-то и стоит очередь.

— Неужели нет телевизоров? Когда же их доставят с заводов? — спрашиваю заведующего секцией П.М. Калугина.

— Телевизоры есть, но продавать их нельзя. Ремонта требуют… — мнётся он.

— Какого ремонта? Ведь они с завода.

— Вот именно. Нуждаются в предторговом ремонте…

— Не понимаю. В каком?

— Когда привозят партию телевизоров, их просматривает бракёр, самым тщательным образом, каждый экземпляр. Хорошие идут в продажу, а плохие откладываются в сторону. Их уже надо ремонтировать, хотя они только что покинули завод. Этот ремонт назвали предторговым. Ещё не попав к своему будущему владельцу, телевизор уже ремонтируется. Это — дело узаконенное.

2. В продолжение темы со спамом от Мегафона. Жалобы работают. Вот тут, к примеру, Мегафон оштрафовали на 500 тысяч рублей за одно рекламное смс:

https://br.fas.gov.ru/to/moskovskoe-ufas-rossii/f34252e1-964c-40d3-8291-223dbf528fb5/

С одной стороны, корпорации это — как Годзилле дробина. С другой стороны, проблема в том, что штрафы маленькие, а в том, что жалоб на спам прошло всего лишь 13 (!). Спам приходит на телефоны миллионами, но жалуются в ФАС единицы. Это главная причина, по которой телефонный спам и смс-спам ещё существуют.

Во-вторых, если вы думаете, будто оператор шлёт спам наугад, у меня плохие новости для вас. Оператор отслеживает ваши действия, — куда вы заходите, кому вы звоните, — чтобы потом продать ваши данные заказчикам спама. Вот рекламные кейсы на сайте самого Мегафона. «Разослать рекламу шашлыка пользователям, которые заходили с мобильника на сайты конкурентов». «Пригласить на шоу для детей зрителей, которые звонили на номера конкурентов»:

https://target.megafon.ru/ml_catalog/our-clients.html

Лично мне кажется, тут есть о чём подумать нашим законодателям.

И, да, Мегафон я взял для примера. Остальные сотовые операторы, включая когда-то благородного Теле2, ведут ничуть не лучше.

3. Деградация американской армии продолжается. 11 американских солдат, включая одного младшего офицера, попали в больницу после того, как совместно распили антифриз (охлаждающую жидкость) прямо во время полевых учений:

https://www.washingtonpost.com/local/fort-bliss-soldiers-ingested-substance/2021/01/29/8caf392a-624d-11eb-ac8f-4ae05557196e_story.html