Мнение: Надёжность советской техники, жалобы против спама и отравление антифризом в США
31.01.2021, 19:58,
Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
1. Мне часто пишут, что СССР производил надёжную, редко ломающуюся технику. Действительно, у советского метода производства были свои плюсы. Вместе с тем качество в список достоинств советских товаров не входило, так как сама плановая экономика фактически запрещала директорам заводов делать качественные вещи. Или ты даёшь качество, или ты выполняешь план — одно из двух.
Советские телевизоры, к примеру, ломались иногда просто удивительно часто:
https://von-hoffmann.livejournal.com/816702.html
За апрель — октябрь прошлого года, по данным Московского телевизионного треста, подверглись гарантийному ремонту следующие телевизоры:
“Радий” — 66 процентов из всего количества состоявших на гарантийном обслуживании,
“Темп-6” — 75 процентов.
“Знамя-58М” — 68,2 процента,
“Старт-3” — 67,9 процента,
“Енисей-2 — 68,5 процента,
“Беларусь-5” — 71 процент и т.д. и т.п.
У входа в салон, где продают телевизоры, выстроилась очередь. Но полки пусты. Люди ждут: авось привезут новую партию. Среди ожидающих немало приезжих: достать телевизор — дело далеко не лёгкое…
Больше всего телевизоров продаёт ГУМ: до пятидесяти тысяч в год. Но предварительная запись на “Рекорд” и “Рубин” уже намного превышает годовое поступление. Телевизоры других марок продаются свободно: за ними-то и стоит очередь.
— Неужели нет телевизоров? Когда же их доставят с заводов? — спрашиваю заведующего секцией П.М. Калугина.
— Телевизоры есть, но продавать их нельзя. Ремонта требуют… — мнётся он.
— Какого ремонта? Ведь они с завода.
— Вот именно. Нуждаются в предторговом ремонте…
— Не понимаю. В каком?
— Когда привозят партию телевизоров, их просматривает бракёр, самым тщательным образом, каждый экземпляр. Хорошие идут в продажу, а плохие откладываются в сторону. Их уже надо ремонтировать, хотя они только что покинули завод. Этот ремонт назвали предторговым. Ещё не попав к своему будущему владельцу, телевизор уже ремонтируется. Это — дело узаконенное.
2. В продолжение темы со спамом от Мегафона. Жалобы работают. Вот тут, к примеру, Мегафон оштрафовали на 500 тысяч рублей за одно рекламное смс:
https://br.fas.gov.ru/to/moskovskoe-ufas-rossii/f34252e1-964c-40d3-8291-223dbf528fb5/
С одной стороны, корпорации это — как Годзилле дробина. С другой стороны, проблема в том, что штрафы маленькие, а в том, что жалоб на спам прошло всего лишь 13 (!). Спам приходит на телефоны миллионами, но жалуются в ФАС единицы. Это главная причина, по которой телефонный спам и смс-спам ещё существуют.
Во-вторых, если вы думаете, будто оператор шлёт спам наугад, у меня плохие новости для вас. Оператор отслеживает ваши действия, — куда вы заходите, кому вы звоните, — чтобы потом продать ваши данные заказчикам спама. Вот рекламные кейсы на сайте самого Мегафона. «Разослать рекламу шашлыка пользователям, которые заходили с мобильника на сайты конкурентов». «Пригласить на шоу для детей зрителей, которые звонили на номера конкурентов»:
https://target.megafon.ru/ml_catalog/our-clients.html
Лично мне кажется, тут есть о чём подумать нашим законодателям.
И, да, Мегафон я взял для примера. Остальные сотовые операторы, включая когда-то благородного Теле2, ведут ничуть не лучше.
3. Деградация американской армии продолжается. 11 американских солдат, включая одного младшего офицера, попали в больницу после того, как совместно распили антифриз (охлаждающую жидкость) прямо во время полевых учений:
https://www.washingtonpost.com/local/fort-bliss-soldiers-ingested-substance/2021/01/29/8caf392a-624d-11eb-ac8f-4ae05557196e_story.html
Источник: Место для дискуссий
Смотреть комментарии → Комментариев нет