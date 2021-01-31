 

Шмыгаль рассказал, когда средняя зарплата в Украине вырастет до уровня Польши или Словакии

31.01.2021, 19:56, Новости дня
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Кабинет Министров Украины планирует обеспечить рост зарплат граждан до уровня некоторых европейских стран в течение 10 лет. Об этом 30 января заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

Шмыгаль заявил, что правительство ставит перед собой задачу вывести украинские зарплаты на уровень соседних государств.

“Важнейшая задача, которую ставит правительство, – это до 2030 года выйти по средним зарплатам на уровень Польши или Словакии”, – подчеркнул он.

По его словам, в декабре 2020 года реальная средняя заработная плата украинцев выросла на 10% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года и составила 14,2 тыс. грн.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/258725205694690

По данным Минфина, в июне 2020 года средняя зарплата в Словакии составляла €1129 (более 33,8 тыс. грн), а в Польше – 5024 злотых (более 33,6 тыс. грн).

В Украине с 1 января 2021 года повысилась минимальная зарплата, она установлена на уровне 6 тыс. грн в месяц. Следующее повышение минимальной зарплаты до 6,5 тыс. грн в месяц перенесли с 1 июля на 1 декабря.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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