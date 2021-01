США осудили жесткость российских силовиков по отношению к протестующим

31.01.2021, 19:56, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Соединенные Штаты осуждают насилие российских силовиков по отношению к мирным протестующим, вышедшим в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом 31 января заявил в Twitter государственный секретарь США Энтони Блинкен.

“США осуждают постоянное применение российской властью жесткой тактики против мирных демонстрантов и журналистов в течение второй недели подряд. Мы вновь призываем Россию освободить задержанных за осуществление своих прав человека, в том числе Алексея Навального”, – написал дипломат.

The U.S. condemns the persistent use of harsh tactics against peaceful protesters and journalists by Russian authorities for a second week straight. We renew our call for Russia to release those detained for exercising their human rights, including Aleksey Navalny.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 31, 2021

На акциях 31 января в поддержку Навального в разных городах РФ задержали более 3 тыс. протестующих. Больше всего задержаний произвели в Москве и Санкт-Петербурге.

Предыдущие акции в поддержку Навального прошли 23 января. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 3,6 тыс. человек в 125 городах, в том числе почти 200 несовершеннолетних.

Акции проходят в связи с тем, что, когда 17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию, его сразу же задержали по делу “Ив Роше” и отправили под арест на 30 суток. Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

Сегодня в МИД РФ заявили о “закулисной роли Вашингтона” в протестах в России.

—