 

В Одесской области произошла стрельба возле бара, есть пострадавший

31.01.2021, 19:56, Новости дня
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В Одесской области произошла стрельба, в результате которой один человек получил ранение. Об этом сообщат “Думская” ссылаясь полицию. 

По данным издания, инцидент произошел в поселке Бородино возле бара на улице Мира Болградского района (бывший Тарутинский) между двумя мужчинами 1964 года рождения и 1993 года рождения.

Во время конфликта мужчина 1993 года рождения несколько раз выстрелил в грудь и пах оппоненту из травматического пистолета “Форт”, сообщает “Думская”.

Правоохранители открыли уголовное производство по части 4 ст. 296 Уголовного Кодекса Украины (хулиганство с применением огнестрельного оружия). 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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