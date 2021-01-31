Акция протеста 31 января

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31.01.2021, 19:50, Разное
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ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

СЖР: на протестах задержали 35 журналистов

По данным союза, большинство работников СМИ были отпущены после проверки документов.

16:03, сегодня

Москва

Около Дома культуры имени Русакова сейчас так.

Фото: Ирина Воробьева / «Новая газета»

15:59, сегодня

Москва

К «Матросской тишине» подъехала скорая.

Фото: Ирина Воробьева / «Новая газета»

15:59, сегодня

Петербург. Рэпера Oxxxymiron отпустили из отдела полиции

Oxxxymiron (Мирон Федоров) был в 36 отделе полиции города, сообщает адвокат «Правозащиты Открытки» Павел Ясман. Протокол на него не составили.

15:52, сегодня

Казань

В Казани продолжается протестная акция. Сотрудники ОМОН задержали протестующих, среди которых — курьер «Яндекс.Еды».

Также задержали студенток: The Vyshka сообщает, что задержанных в Казани студенток КФУ Алию Саттарову, Лилию Халимуллину, Гульназу Сагманову и Дарью Мальгинову в отделе полиции заставляют раздеться до нижнего белья. У девушек также изъяли телефоны и вещи, на них оформляют протоколы по статьям 20.2 часть 6.1 КоАП (участие в акции, повлекшей создание помех транспорту).

15:56, сегодня

Петербург

Корреспондента «Новой» Серафима Романова отпустили из полиции в г. Сестрорецк Курортного района Петербурга. Сюда привезли 35 задержанных на акции, включая мужчину, жестко задержанного пятерыми омоновцами на Бородинской улице.

Мужчина пришел в себя и заявил, что во время задержания потерял кошелек и документы. Полицейские вывели избитого из автозака одним из первых, не переставая интересоваться его самочувствием. Тем временем, у входа в здание полиции дежурят трое адвокатов, которых отказываются пускать в отделение.

15:42, сегодня

Москва

На Стромынке в Москве, где было больше всего людей, полицейские возят задержанного лицом по снегу, передает Проект.

15:37, сегодня

Петербург

Колонна омоновцев движется по Гороховой улице в сторону станции метро «Сенная площадь», следом за ними движутся пять автозаков, передает корреспондент «Новой». Колонна протестующих в данное время так же направляется в сторону Сенной площади.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Источник: Новая газета



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