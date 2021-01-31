 

В РФ оценили «планы» НАТО ударить по Калининградской области

31.01.2021, 19:42, Новости дня
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Публикации западных СМИ о планах НАТО нанести превентивный удар по Калининградской области не более, чем фантазии, заявили в пресс-службе правительства региона.

В правительстве отметили, что регион чрезвычайно популярен у туристов, и порекомендовали вместо «разработок планов вторжения подумать о создании туристических маршрутов» в Калининградскую область. Уточняется, что на этой неделе авторы портала Overt Defence со ссылкой на данные американского Военно-морского аналитического центра написали, что сценарий превентивного удара НАТО по региону предполагает уничтожение ракетных комплексов «Искандер» и систем С-400, блокаду Балтийску и ликвидацию войск. Согласно сценарию, в наступлении должны участвовать 30 тыс. солдат польской армии.

В сентябре 2020 года издание Forbes  опубликовало материал, посвященный отработке американскими бомбардировщиками В-52 ударов по Калининградской области. «Если РФ попытается воспользоваться географией Балтийского региона, чтобы отрезать самых слабых участников НАТО (прибалтийские страны – прим. ВЗГЛЯД) от альянса, то войска НАТО могут дать отпор, сокрушив Калининград», – сообщалось в публикации.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему планы США по «разгрому» ПВО Калининграда лишены смысла.



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