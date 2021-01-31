 

Омича задержали по подозрению в истязании собственных детей

31.01.2021, 19:42, Новости дня
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Мужчина задержан в Омске по подозрению в жестоком обращении со своим пятилетним сыном и восьмилетней дочерью, сообщила пресс-служба СК РФ по региону.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетних)», – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, поводом для начала доследственной проверки и возбуждения уголовного дела стала видеозапись, размещенная в интернете, на которой мужчина жестоко поочередно и с силой кидает детей на пол. Как позже установили сотрудники полиции, видеозапись сделала мать несовершеннолетних.

«Подозреваемый задержан по месту жительства в Центральном округе Омска. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. По предварительным данным, состояние здоровья детей (пятилетнего мальчика и восьмилетней девочки) не вызывает опасения. В настоящее время с подозреваемым работают следователи, на допросе он признался в содеянном», – отмечается в сообщении.

Отмечается, что в отношении 45-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «истязание несовершеннолетних».

«Следствие намерено избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается», – добавляется в сообщении.

Ранее СК возбудил дело об издевательствах над несовершеннолетними в Мордовии: фигурантом стал мужчина, в семье которого воспитывались 12 родных и приемных детей.



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