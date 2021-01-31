 

Общественники отметили снижение активности на акциях протеста в России

31.01.2021, 19:42, Новости дня
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Несанкционированные акции протеста, прошедшие в воскресенье в центральной России, собрали заметно меньше участников, чем в прошлую субботу, рассказали представители региональных общественных палат и омбудсмены.

«По предварительным данным, до 200 человек собралось в Смоленске. Активность людей значительно ниже», – передает ТАСС слова председателя общественной палаты Смоленской области Игоря Титова.

По словам руководителя ОП Брянской области Валерия Родоманова, вместо несанкционированной акции в регионе прошли «единичные выходы». Низкую активность отметил и уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин, сказав, что на этот раз на акциях не было детей и подростков. В Костроме на митинг собрались 70 человек, тогда как 23 января акции поддержали 270 горожан. Во Владимире участниками акций стали 190 жителей, некоторых из них задержали.

Зампредседателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов сообщил газете ВЗГЛЯД, что прошедшие в воскресенье в РФ незаконные акции показали, что протестная активность явно «выдыхается».

Напомним, сторонники блогера Алексея Навального призывали выходить на акции в его поддержку 31 января. В правоохранительных органах неоднократно подчеркивали, что подобные мероприятия являются несанкционированными. Также в ведомстве поясняли, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.



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