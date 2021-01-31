Учёные нашли способ очищения сосудов «без лекарств»

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31.01.2021, 19:40, Разное
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Зарубежные учёные в ходе исследования выяснили, что сердечно-сосудистые заболевания возникают из-за недостатка магния. Был найден способ очищения сосудов «без лекарств».
Снизить уровень вредного холестерина, стабилизировать уровень сахара в крови и артериальное давление, а также очистить сосуды можно, увеличив содержание магния в своём рационе. Этот минерал поступает в организм с пищей, им славятся зелёные листовые овощи, брокколи, шпинат и орехи, семена и бобовые, бананы, инжир и овсянка.

Дефицит витаминов вызывает серьёзные проблемы со здоровьем, а недостаток магния может спровоцировать онемение, мышечные сокращения, судороги, коронарные спазмы и сердечный приступ. Исследователи объяснили, что данный минерал незаменим при стрессовых ситуациях, а также хорошо помогает справиться с бессонницей.

Медики считают, что дефицит магния явно выражен у диабетиков, пациентов с сердечно-сосудистыми и желудочно-кишечными заболеваниями. Когда человек нуждается в магнии, то происходит потеря аппетита, тошнота, рвота, усталость и постоянная слабость.

Источник: www.express.co.uk



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