Назван эффективный способ сжигания жира на животе

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31.01.2021, 19:40, Разное
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Медики назвали эффективный способ сжигания жира на животе. Похудение в данном участке тела всегда дается очень тяжело.
По словам диетологов, в рацион необходимо включить четыре продукта, которые должны помочь ускорить метаболизм и сжечь висцеральный жир на животе. Именно он накапливается в брюшной полости и представляет наибольшую опасность для здоровья.

В рацион рекомендуется включить тунец, поскольку в нем находится множество высококачественного белка. Еще одним продуктом для похудения в области живота является малина, которая улучшает пищеварение и помогает избавиться от вздутия. Подобными свойствами также обладает клубника.

Третий продукт, который нужно включить в рацион, – яйца. Ученые провели эксперимент, в рамках которого на завтрак испытуемые ели этот продукт. Окружность талии у участников исследования снизилась на 34%.

Четвертым продуктом является арбуз, который за счет присутствия ликопина помогает бороться с жиром в области живота. К тому же продукт является низкокалорийным. Дополнительно с целью похудения нужно включить в повседневный режим ходьбу или же бег.

Источник: bloknot.ru



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