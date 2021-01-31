 

Медики нашли в пропуске ужина неприятное последствие для здоровья

31.01.2021, 19:40, Разное
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Медики нашли неприятное последствие для здоровья в пропуске ужина. К такому выводу пришли специалисты из Японии, которые изучили информацию более чем о 25 тысячах студентов Университетов.
Ученые проводили исследования в течение трех лет. Они обнаружили, что отказ от ужина являлся самой главной причиной увеличения веса и развития ожирения. Если говорить о пропуске обеда или же завтрака, то такие последствия не провоцировались. В среднем мужчины и женщины поправлялись на 10% в случае отсутствия вечернего приема пищи.

Считается, что человек неосознанно увеличивает калорийность приемов еды на следующий день, если был пропущен ужин. По словам ученых, может присутствовать сильная связь между отсутствием вечерней трапезы и качеством рациона питания.

Люди склоны употреблять менее здоровую пищу, если пропускают ужин, в особенности они практически не едят растительный белок.

Источник: www.eatthis.com



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