 

Мнение: Защитники

31.01.2021, 19:34, Разное
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На акцию протеста никто не вышел, но более 4000 человек по всей России задержали.

Среди задержанных – и Юлия Навальная.

Моя родная Казань не осталась в стороне и тоже протестовала.

В Казани силовики даже не думали выглядеть прилично. Вот на этой видеозаписи они выглядят карателями в оккупированном городе.

Неужели в моем родном городе силовикам дали приказ на такую модель поведения? Неужели власть не понимает, что в России с давних времен люди симпатизируют тем, кого арестовывают, разгоняют, дубасят, кладут лицом в землю? Неужели на разводе полковник или генерал обратился к обмоновцам и росгвардейцам с такими словами: 

– Пацаны! Нам отступать некуда! Защитим дворцы! Защитим жуликоватых чиновников! Защитим коррупцию! Защитим произвол! Ведите себя так, будто это ваши дворцы, а жулики и воры – ваши кормильцы, ваша надежда и опора!

И они пошли защищать…

Фотографии отсюда, отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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