 

Собянин объявил об окончательном закрытии метро в центре Москвы

31.01.2021, 19:31, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что станции метро, закрытые 31 января, не будут открыты следующим утром.

«Это правительственный квартал, необходимости в метрополитене здесь нет. Строительство БКЛ позволило разгрузить центральные участки, и теперь мы можем не перегружать и без того узкие центральные улицы столицы. Москвичи и гости столицы могут пользоваться удобными пересадками на Кольцевой и Большой кольцевой линиях. Никаких затруднений с этим не будет», – рассказал градоначальник.

Собянин добавил, что засыпать закрытые станции метрополитена начнут в первых числах февраля. Мэр выразил уверенность, что к началу лета эта работа будет завершена. При этом объекты искусства с закрытых станций будут переданы в городские музеи. 

Столичный мэр не исключил, что к концу года мэрии придётся закрыть все линии метро внутри Кольцевой линии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.12 / «Юля, ты меня спасла»

12.12 / Мнение: Новый рынок

29.06 / Десятки тысяч россиян остались за границей

01.10 / Талызина рассказала о сложных отношениях с Пугачевой

30.07 / Мнение: Требования

22.07 / Дочь Умы Турман Майя встречается с бывшим бойфрендом Сиенны Миллер

02.07 / Коронавирус в России за сутки обнаружен у 6 760 человек

16.12 / У одиноких людей лучше развито воображение — исследование

13.11 / Мнение: Развертывание миротворцев и “большая ошибка”.

28.08 / Ученые назвали продлевающую жизнь главную эмоцию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска