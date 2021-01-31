Собянин объявил об окончательном закрытии метро в центре Москвы

31.01.2021, 19:31, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что станции метро, закрытые 31 января, не будут открыты следующим утром.

«Это правительственный квартал, необходимости в метрополитене здесь нет. Строительство БКЛ позволило разгрузить центральные участки, и теперь мы можем не перегружать и без того узкие центральные улицы столицы. Москвичи и гости столицы могут пользоваться удобными пересадками на Кольцевой и Большой кольцевой линиях. Никаких затруднений с этим не будет», – рассказал градоначальник.

Собянин добавил, что засыпать закрытые станции метрополитена начнут в первых числах февраля. Мэр выразил уверенность, что к началу лета эта работа будет завершена. При этом объекты искусства с закрытых станций будут переданы в городские музеи.

Столичный мэр не исключил, что к концу года мэрии придётся закрыть все линии метро внутри Кольцевой линии.

—