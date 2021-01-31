Свинство – Личное мнение

31.01.2021, 19:30, Разное

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Откровенно скажу, лично я не вижу никаких особых проблем с этими митингами. Вышли, побузили, наорались, напрыгались и — кто домой, кто в СИЗО.

У человека всегда есть выбор: хочешь? Делай. Нравится скакать? Скачи, а потом посиди под небом в решёточку — передохнёшь.

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Видео: Телеграм

Вместе с тем, меня всегда вымораживает свинское поведение. Белорусы снимали обувь, прежде чем встать на лавочку, а наши из любого протеста вечно устроят свинарник.

О свинстве и хотела поговорить.

Давайте оставим в стороне незаконность митинга и цели его участников. Просто, чтобы не спорить, отвлекаясь на ерунду.

Протестующие сегодня вышли на Сухаревскую, откуда их разогнали, а потом они пошли к трём вокзалам, перекрыв там всё.

Одним нужно уехать. Другие приехали. И так там вечно толпы, бомжи, мошенники и так далее. Несчастным приезжим сложно и без протестующих — такси вечно припарковаться не может, все куда-то бегут, а человек хочет выбраться оттуда и попасть домой.

Или наоборот — уехать спокойно.

Но — нет. На вокзалы обрушилась куча несогласных. За ними — полиция. Что в итоге? Да зачистили всё.

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Видео: Телеграм

Кто-нибудь из этих протестных мальчиков подумал своей головкой, насколько они неуместны в своём протесте на трёх вокзалах, где людям совершенно не до их скачек с плакатами?

Нет, не подумали. Им срать на людей.

Свинство в отношении окружающих — вот основная отличительная черта навальнят.

То же самое и с дорогами, неоднократно об этом писала. После трёх вокзалов толпа добралась до Третьего транспортного кольца.

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Видео: Телеграм

Тут вечно пробка. Люди теряют время. Скорости часто большие. А школота кидается под колёса!

И даже до Екатеринбурга добралось это поветрие — выскакивать на проезжую часть.

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Видео: Телеграм

Кто-нибудь из них подумал о людях, которые едут в Ашан или где там в Ёбурге затовариваются по воскресеньям? Нет. А если подумали, то вот так: да так вам и надо!

И эти люди — одновременно с их пламенными речами о правах человека! — просто свински кладут на права большинства.

Я против воровства. Я против коррупции. Но меня бесит такое лицемерие протестующих, которые ведут себя по-свински в отношении других людей.

За одно это — за такое поведение — я бы давала лет пять общественных работ дворниками на улицах. Протестуны хреновы — из-за них перекрыли весь центр, семь станций метро, вокзалы.

Как вы относитесь к тем, кто нарушает ваши права?

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