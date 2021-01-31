 

Москалькова просит прекратить провоцировать полицию

31.01.2021, 19:28, Разное
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Подобные действия приведут к столкновениям, конфликтам и хаосу, предупредила Москалькова. Она напомнила, что как омбудсмен обязана отстаивать права не только участников незаконных акций, но и сотрудников правоохранительных органов, которые находятся при исполнении своих обязанностей.

“Как часто мы видим акты агрессии неадекватных действий, прямые провокации, схожие по сценариям с разными майданами”, – отметила Москалькова.

Она привела в пример видео из Санкт-Петербурга, где участники незаконного митинга бросают в полицию файеры и дымовые шашки. Также она отметила попытки сорвать с полицейского маску, чтобы его распознать. До этого в Сети появились некие базы данных на сотрудников и их семьи, напомнила она.

“Все это сильно напоминает акции устрашения, а не диалог и уж тем более не борьбу за свои права”, – констатировала омбудсмен.

Москалькова постоянно работает с обращениями, также круглосуточно действует горячая линия. Уполномоченный по правам человека призвала стороны к диалогу, сообщает РАПСИ.

В воскресенье, 31 января, в российских городах прошли несанкционированные митинги. В Москве в акции участвовали около двух тысяч человек. На 14:00 сообщалось о 120 задержанных. Несовершеннолетних среди них не было.

МВД и Генеральная прокуратура неоднократно предупреждали об ответственности за участие в несанкционированных акциях. За это предусмотрено административное наказание, а за применение силы к сотруднику правоохранительных органов – уголовное. По соответствующей статье УК РФ виновному грозит до 15 лет колонии.



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