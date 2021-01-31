Мнение: Срез

31.01.2021, 19:10, Разное

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Социология по Петербургу:

Несовершеннолетних – 1,5%.

18-24 – 33%

25-35 – 42,5%

36-46 – 12%

Медианный возраст – 28 лет. 17% вышло в первый раз сегодня, а еще 30% вышло впервые в этом году.

Выходит поколение, которому путинский фашизм закрыл навсегда любые перспективы. Проблема не в Навальном. Проблема в том, что Путин и его шайка забрали у них будущее.

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