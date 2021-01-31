Мнение: Срез
31.01.2021, 19:10,
Разное
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Социология по Петербургу:
Несовершеннолетних – 1,5%.
18-24 – 33%
25-35 – 42,5%
36-46 – 12%
Медианный возраст – 28 лет. 17% вышло в первый раз сегодня, а еще 30% вышло впервые в этом году.
Выходит поколение, которому путинский фашизм закрыл навсегда любые перспективы. Проблема не в Навальном. Проблема в том, что Путин и его шайка забрали у них будущее.
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Источник: Эль Мюрид
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