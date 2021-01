Швейцарские ученые обосновали возможную причину загадочной трагедии на перевале Дятлова

31.01.2021, 19:06, Разное

Используя данные топографии и компьютерное моделирование, исследователи из Швейцарии выдвинули правдоподобное объяснение загадочной смерти девяти туристов на Урале в РФ в 1959 году: пластовая лавина.

Группа Дятлова ставит палатку в их последнюю ночь перед гибелью. Мемориальный фонд Дятлова

Ученые из двух федеральных технологических институтов страны, ETH Zurich и EPFL, провели оригинальное научное исследование трагедии, которая так и осталась загадкой для России. Результаты исследования опубликованы в Communications Earth and Environment. Внешняя ссылка, журнал Nature Research.

Их выводы опровергают некоторые конспирологические теории, появившиеся с годами для объяснения так называемого инцидента на перевале Дятлова. Возможные объяснения случившегося, когда молодые туристы получили смертельные травмы, варьируются от советских военных экспериментов до йети-убийцы.

Из десяти опытных туристов выжил только Юрий Юдин, который вначале похода заболел и был вынужден вернуться. Мемориальный фонд Дятлова

Вопросы без ответов

В январе 1959 года, группа из десяти студентов, все опытные лыжники, отправились в 14-дневную экспедицию на гору Отортен в северной части Уральских гор, где температура могла опускаться до -30 градусов по Цельсию. Вскоре после начала похода, один из участников экспедиции – Юрий Юдин отказался от продолжения из-за проблем со здоровьем.

Когда остальная часть группы не вернулась, была отправлена ​​команда спасателей. Они нашли палатку группы 26 февраля на склонах Холатчахля, что переводится как «Гора смерти», примерно в 20 км к югу от пункта назначения группы. Палатка была разорвана, а их вещи оставлены внутри.

Далее вниз по склону команда спасателей обнаружила пять тел; остальные туристы были обнаружены позже по мере таяния снега. У нескольких погибших были серьезные травмы, например, проломленные груди и черепа.

В 2019 году российская государственная прокуратура завершила второе расследование инцидента (первоначальное расследование 1959 года пришло к выводу, что смерть туристов была вызвана «непреодолимой силой природы»), которое пришло к выводу, что наиболее вероятной причиной был сход лавины.

Но оставалось много вопросов, например, почему не было свидетельств схода лавины. Склон над палаточной площадкой был недостаточно крутым для схода лавины, травмы также не были характерны для этого. Были также вопросы о времени и последовательности событий, которые делали инцидент загадочным.

Швейцарское сотрудничество

Исследование швейцарских ученых было спровоцировано звонком журналиста New York Times профессору Йохану Гому, руководителю лаборатории моделирования снега и лавин EPFL (Snow and Avalanche Simulation Laboratory – SLAB) и приглашенному научному сотруднику WSL Institute for Snow and Avalanche Research SLF, журналист хотел знать мнение эксперта по этому делу.

Гом связался с профессором российского происхождения Александром Пузриным, заместителем руководителя Института геотехнической инженерии ETH Zurich. Они работали вместе, собирая информацию и разрабатывая аналитические и численные модели для реконструкции лавины.

Двое ученых полагают, что туристы, чтобы поставить палатку, сделали прорезь в снеговом массиве на склоне горы, вследствие чего через несколько часов сошла лавина.

Конфигурация расположения палатки группы Дятлова – она установлена ​​на ровной поверхности после прорезания склона ниже небольшого плеча. Отложение снега над палаткой связано с переносом снега ветром. Gaume/Puzrin

«Мы использовали данные о сцеплении снега и местной топографии, чтобы доказать, что сход небольшого снежного пласта вполне мог произойти на пологом склоне, оставив мало следов. С помощью компьютерного моделирования мы показали, что удар снежной плиты мог привести к травмам, аналогичным наблюдаемым», – пояснил Гом в пресс-релизе. Внешняя ссылка из ETH Zurich.

Еще одним важным моментом была задержка во времени. Ключевым моментом здесь было наличие нисходящих потоков воздуха – потоков, в которых воздух движется вниз по склону под действием силы тяжести.

Эти потоки могли переносить снег, который затем, из-за особенностей местности, о которых члены команды не знали, накапливался на склоне выше палатки.

Моделирование динамики снежной лавины и ее воздействия на человеческое тело. Gaume/Puzrin

«Если бы они не сделали прорезь на склоне, ничего бы не произошло. Это было первое звено в цепи событий, но одного этого было бы недостаточно. Нисходящий поток воздуха, вероятно, наносил снег и позволял медленно нарастать дополнительной нагрузке. В какой-то момент могла образоваться и распространиться трещина, в результате чего снежная плита откололась и соскользнула вниз по склону», – сказал Пузрин.

Ученые говорят, что даже несмотря на их выводы, инцидент до сих пор остается загадкой. «Правда, конечно, состоит в том, что никто не знает, что случилось той ночью. Но мы действительно предоставляем убедительные просчитываемые доказательства того, что лавинная версия правдоподобна», – отметил Пузрин.