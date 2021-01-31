Мнение: Путин в Давосе, нация трудоголиков и эффективные российские нефтяники

31.01.2021, 19:04, Разное

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1. Вышла новая серия Клуба Зелёной Свиньи. Олег Макаренко и Кримсон Альтер обсуждают речь Владимира Путина в Давосе. Находимся ли мы на пороге катастрофы 1930-х годов? Повторится ли Великая депрессия, придут ли к власти готовые развязать войну популисты? Забанят ли в России Ютуб? На чью сторону встанет Россия в предстоящей схватке США и Китая? Что означает «реформа капитализма», и что не так с богатым 0,1%?

Я прикрепил к посту отрывок видео. Полный выпуск можно посмотреть на «Спонсоре»:

https://sponsr.ru/greenpig

2. Предсказуемо, большинство работающих россиян считают себя трудоголиками:

https://lenta.ru/news/2021/01/29/trydno/

Главными трудоголиками в России называют себя женщины, а также директора компаний. Однако большинство российских работодателей (53 процента) не считают, что сотрудники их компаний должны чрезмерно трудиться, говорится в исследовании Superjob.

Трудоголиками называют себя более двух третей экономически активных россиян (68 процентов). Об этом чаще сообщают женщины (72 процента против 63 процентов среди мужчин) и опрошенные до 24 лет (74 процента). Больше всего россиян, которые считают себя трудоголиками, — среди директоров (89 процентов) и квалифицированных рабочих (87 процентов). Меньше всего — среди системных администраторов (22 процента) и программистов (31 процент).

Работодателей, мечтающих видеть в штате исключительно трудоголиков, за год стало меньше на пять процентных пунктов. При этом 32 процента уверены, что в штате обязательно должны быть люди, которые горят работой. Трудоголизм — это заболевание, уверены 36 процентов россиян, 64 процента так не считают.

3. Американские эксперты хвалят российских нефтяников за эффективность, но одновременно предсказывают нашему нефтегазу ужасный конец… через полвека:

https://lenta.ru/news/2021/01/28/oil_market/

Российским нефтяникам посоветовали готовиться к «новой реальности» в связи со снижением роли нефти, экологическим регулированием и ростом популярности возобновляемых источников энергии. Об этом говорится в исследовании Boston Consulting Group, которое поступило в «Ленту.ру».

В настоящее время ситуация в российском нефтегазовом секторе более позитивна по сравнению с многими международными игроками. Четыре из пяти самых эффективных предприятий в мире по методике оценки TSR (cовокупный доход акционеров, который формируется из суммы дивидендной доходности и доходности от прироста курсовой стоимости бумаг) — российские.

Причинами стало то, что отечественные компании владеют собственными активами, затраты на добычу относительно низкие, и к тому же снижающийся курс рубля создает дополнительное преимущество.

Однако, по оценке аналитиков, нефть сохранит свою актуальность только в следующие 50 лет. Международные конкуренты в условиях падающей прибыли уже начали трансформироваться и принимать решения относительно диверсификации, оптимизации портфеля и совершенствования нефтегазовых операций.

Эксперты предупреждают, что в среднем потребление нефтепродуктов в качестве топлива будет снижаться. Помочь российским компаниям сформировать устойчивую модель ведения бизнеса на годы вперед могут изменение портфеля в пользу газа и водорода, а также фокус на нефтегазохимии.

Предсказание в стиле «за 50 лет помрёт либо шах, либо ишак», либо сам предсказатель, разумеется, не стоит принимать слишком близко к сердцу. А вот то, что прямо сейчас наша нефтянка отлично подготовлена ко всем возможным испытаниям, – это действительно важно.