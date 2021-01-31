МИД РФ заявил о “закулисной роли Вашингтона” в акциях протеста в поддержку Навального

31.01.2021, 19:02, Новости дня

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Вашингтон причастен к акциям протеста в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом 31 января МИД РФ заявил в Facebook.

“Грубое вмешательство США во внутренние дела России – такой же доказанный факт, как и “раскрутка” фейков и призывов к несанкционированным акциям подконтрольными Вашингтону интернет-платформами. Поддержка нарушения закона госсекретарем США Энтони Блинкеном – еще одно подтверждение закулисной роли Вашингтона”, – написали российские дипломаты.

По их словам, “нацеленные на поощрение протестов действия являются частью стратегии сдерживания России”.

“Госдеп явно взял на вооружение программу, предложенную в 2019 году аналитическим центром RAND Corp. (доклад “Растяжение сил России и вывод ее из равновесного состояния”). Печально, что упустили предупреждение о “высокой цене и рисках” реализации данной доктрины. Требуем прекратить вмешательства во внутренние дела суверенных государств и напоминаем об ответственности”, – заявили в МИД РФ.

При этом дипломаты сослались на информацию Роскомнадзора о “распространении фейков о несанкционированных митингах”.

https://www.facebook.com/MIDRussia/posts/3136569409775812

27 января Блинкен, комментируя акции в поддержку Навального, выразил обеспокоенность ситуацией с правами человека в РФ. “Его голос – это голос многих россиян, и он должен быть услышан, а не заглушен”, – сказал глава Госдепа. Блинкен не исключил усиления санкций в отношении Москвы.

На акциях 31 января в поддержку Навального в разных городах РФ задержали более 3 тыс. протестующих. Больше всего задержаний произвели в Москве и Санкт-Петербурге.

Предыдущие акции в поддержку Навального прошли 23 января. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 3,6 тыс. человек в 125 городах, в том числе почти 200 несовершеннолетних.

Акции проходят в связи с тем, что, когда 17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию, его сразу же задержали по делу “Ив Роше” и отправили под арест на 30 суток. Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

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