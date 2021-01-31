 

На воскресных акциях протеста в Беларуси задержали более 80 человек, в том числе журналистку из Швейцарии – правозащитники

31.01.2021, 19:02, Новости дня
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31 января в Беларуси на акциях протеста против называющего себя президентом страны Александра Лукашенко силовики задержали 82 человека. Об этом сообщает правозащитный центр “Весна”.

Два задержания произошли в Гродно, одно – в городе Новогрудок, остальные – в Минске.

Среди задержанных есть несовершеннолетние.

Часть людей уже отпустили.

“Весна” отмечает, что в центре Минска задерживали швейцарскую журналистку Люция Чирки. Позже в посольстве Швейцарии уведомили правозащитников, что журналистку отпустили.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в этом году), а уже после этого провести новые выборы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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