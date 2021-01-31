 

СБУ заявила о попытке китайского инвестора уничтожить мощности «Мотор Сич»

31.01.2021, 18:48, Новости дня
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Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку предприятия «Мотор Сич», производящего авиадвигатели, где обнаружена подготовка к уничтожению производственных мощностей, сообщили в ведомстве.

«Правоохранители фиксируют возможные противоправные действия представителей компаний DCH и Skyrizon Aircraft Holdings Limited, связанные с установлением контроля над акционерным обществом «Мотор Сич». В рамках начатого уголовного производства, служба документирует факты подготовки к уничтожению производственных мощностей акционерного общества, имеющего важное оборонное и народнохозяйственное значение», – сказано на сайте СБУ.

Офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил в пятницу о новых санкциях в отношении китайской компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited (инвестор «Мотор Сич» – прим. ВЗГЛЯД) и ее основого акционера Ван Цзина. Санкции предусматривают блокировку активов компании, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала с Украины и запрет сделок с ценными бумагами, эмитенты которых находятся под санкциями, передает ТАСС.

В ноябре прошлого года сообщалось, что китайские инвесторы «Мотор Сич» захотели взыскать с Украины 3,5 млрд долларов.

Напомним, в августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В конце ноября того же года к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс. 7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании.

«Мотор Сич» производит двигатели для самолетов и вертолетов. Большая часть продукции завода уходила в Россию, пока в 2014 году власти Украины не запретили такие поставки. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о борьбе Китая и США за жемчужину советской промышленности.



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