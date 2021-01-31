Политика: Почему в РФ не прошел «белорусский сценарий»

31.01.2021, 18:48, Новости дня

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В воскресении по стране прошли несанкционированные акции, организованные сторонниками Алексея Навального. Несмотря на активную рекламу в социальных сетях и поддержку со стороны стран Запада, воскресные митинги по своей численности значительно уступали тем, которые были 23 января. Что стало причиной «затухания» протеста и какие перспективы ждут его организаторов?

В воскресенье в ряде городов РФ прошли незаконные акции сторонников блогера Алексея Навального, который находится в СИЗО из-за нарушения режима отбывания условного наказания. При этом численность митингов оказалась значительно меньшей, чем рассчитывали организаторы протестов.

Например, во Владивостоке на акцию всего собрались около 150 человек, причем сотрудников местных СМИ и представителей ОМОНа оказалось больше, чем тех, кто все же пришел на митинг. Подобная статистика характерна и для других регионов Дальнего Востока: в Хабаровске вышли 58 человек, небольшие группы протестующих вышли в Петропавловске-Камчатском и Чите, а в Биробиджане на митинг пришла только полиция.

Схожая картина наблюдалась и в Сибири: в центре Новосибирска собралось не более 500 человек, в Красноярске – около 200 человек, небольшой митинг состоялся в Томске. В Иркутске участники акции пытались пройти к зданию правительства, но были остановлены сотрудниками правоохранительных органов. Это же касается крупных городов Урала и Приволжья, где после шествий митингующие разошлись по домам.

У малочисленности акций в восточных регионах РФ есть несколько причин, среди которых – разочарование участников митингов. «Многие приходили туда в ожидании политического праздника. Но вместо этого они увидели гнетущую, конфликтную и агрессивную атмосферу», – считает сотрудник Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Рудаков.

По мнению эксперта, разочарование коснулось тех людей, которые не являются политически ангажированными и решили выйти на акции по причинам социально-психологического характера. «Этот процесс идет по всему миру – и в Европе, и в США. Он во многом связан с ограничениями на фоне пандемии, – отмечает собеседник. –

Люди искали форму психологической разрядки, но получили своего рода «тухляк». Праздника не получилось».

«Вторая причина заключается в том, что люди прекрасно видят, когда ими манипулируют. Поэтому нежелание оказаться объектом манипуляции снизило количество участников акций, судя по цифрам, в 10-20 раз», – считает Рудаков.

Однако «оппозиции стратегически нужен протест в Москве и Питере», – считает член СПЧ Кирилл Кабанов. «Это видно по манипуляции и указаниям из Германии. Остальные региональные акции – лишь фон», – констатировал Кабанов, указывая на действия Леонида Волкова – соратника Навального, который находится в розыске и скрывается в Германии, руководя оттуда протестными акциями через соцсети.

Впрочем, в Москве сторонникам блогера также не удалось добиться успеха – по данным МВД, в незаконных акциях принимали участие около двух тысяч человек, то есть вдвое меньше, чем во время акций 23 января. Несколько иначе картина протеста выглядела в Санкт-Петербурге, но ближе к вечеру митинги завершили и там.

Каких-либо серьезных инцидентов во время акций оппозиции удалось избежать благодаря корректной работе полиции, считают эксперты. «Сторонники Навального пока не устраивают жестких драк, хотя в Сети есть кадры, где они накидываются со спины на полицейских и сразу же прячутся в толпе. Но серьезных прецедентов нет, полиция действует в рамках закона и ее задача – обеспечение порядка, а не подавление акций», – сказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев.

Собеседник отметил, что сторонники Навального хотят повторить «белорусский сценарий» и «спровоцировать полицию на жесткие действия», которые вызвали бы возмущение в обществе. «Но мы хорошо помним технологию «онижедети», и полиция на эти провокации не поддается», – добавил эксперт.

Матвейчев также указал на деморализацию сторонников Навального. «Во-первых, она вызвана малым количеством вышедших на улицы людей. Во-вторых, от них отвернулось большое количество граждан из-за организации травли в соцсетях Семена Слепакова и Василия Ланового. В-третьих, расследование журналистов издания Mash и телеканала «Россия 1» показали, что ролик Навального о «дворце» – это фальшивка. Потому уровень поддержки блогера снижается», – полагает собеседник.

«Но для привлечения новых участников незаконных акций организаторы могут использовать Юлию Навальную. Больше у них вариантов не остается, потому что сам Навальный скорее всего получит реальный срок. Здесь также просматривается «белорусский сценарий», когда Запад начал раскручивать Светлану Тихановскую», – напомнил эксперт.

Схожей точки зрения придерживается политолог Анна Федорова. «У Юлии Навальной абсолютно понятная роль – она символ для протестующих. У некоторых она вызывает чувство моральной правоты из-за того, что ее супруг находится не на свободе. Как ни парадоксально, но в случае реального срока для блогера, Юлия от этого выиграет, – считает Федорова. –

Чем хуже мужу – тем лучше ей. Я думаю, мы видим начало ее политической карьеры».

«Но я не вижу серьезных причин для роста участников незаконных акций. Понятно, что интерес к протесту будет подогреваться через рекламу в соцсетях, радикализацию толпы и героизацию жены Навального. Но пока нет оснований полагать, что им это удастся», – уверена Федорова.

Между тем организаторы протестов не оставляют надежд на расширение поддержки со стороны Запада. В частности, возглавляемый Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), включенный Минюстом в список иноагентов, призвал президента США Джо Байдена ввести санкции против 35 человек, в том числе против «восьми высокопоставленных россиян, близких к президенту РФ Владимиру Путину».

В Совете Федерации такой призыв назвали «изменой родине». «Вы можете себе представить, чтобы американская организация обратилась к Владимиру Путину с просьбой ввести санкции против президента США?», – задался вопросом первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, в свою очередь, счел поведение руководителей ФБК «полным унижением себя и своей собственной страны». По его словам, при наличии претензий к политическому режиму или экономическому строю нужно решать проблемы демократическим путем через выборы.

При этом Соединенные Штаты продолжают поддерживать незаконные акции протестов в России, на что обратили внимание в МИД РФ. «Нет сомнений, что нацеленные на поощрение протестов действия являются частью стратегии сдерживания России. Госдеп явно взял на вооружение «программу», предложенную в 2019 году аналитическим центром RAND Corp. (см. доклад «Растяжение сил РФ и вывод ее из равновесного состояния»). Печально, что упустили предупреждение о «высокой цене и рисках» реализации данной доктрины», – говорится в заявлении дипведомства на странице в Facebook.

В МИД также подчеркнули, что грубое вмешательство США во внутренние дела РФ – такой же доказанный факт, как и «раскрутка» фейков и призывов к несанкционированным акциям подконтрольными Вашингтону интернет-платформами. «Требуем прекратить вмешательства во внутренние дела суверенных государств и напоминаем об ответственности», – заключили в МИД.

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