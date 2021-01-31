Принц Гарри насмехался над братом из-за отношений с Кейт Миддлтон

31.01.2021, 18:46, Разное

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По словам королевского комментатора Кэти Николл, отношения между принцами Гарри и Уильямом были всегда напряженными. При этом, когда у старшего брата начался роман с Кейт Миддлтон, младший начал над ним насмехаться.

Принцу Гарри казалось, что из-за романтических отношений Уильям стал «слишком скучным». При этом герцог Сассекский не сдерживал себя в выражениях и обсуждал поведение брата с общими друзьями. Кейт Миддлтон казалась ему очень прямолинейным, но сдержанным в эмоциях человеком. Принц Гарри был убежден, что она заставляет и его брата быть таким. Несмотря на недомолвки и обиды, как отметила Кэти Николл, герцоги Кембриджские «ради благополучия королевской семьи» готовы наладить отношения с принцем Гарри и Меган Маркл. Они уже сделали первые шаги навстречу друг другу, обменявшись рождественскими подарками.

Общественность ранее резко раскритиковала Кейт Миддлтон из-за того, что она пожаловалась на усталость. Во время участия в онлайн-мероприятии герцогиня Кембриджская заявила, что пандемию очень трудно переживать с детьми, когда они постоянно дома. Британцы возмутились, так как представители королевской семьи не работают, живут в просторных домах и имеют многочисленных нянь и помощников по дому, в отличие от простых граждан.