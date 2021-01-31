Помощница Натальи Фатеевой рассказала о нечеловеческих условиях жизни звезды советского кино

31.01.2021, 18:46, Разное

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Помощница Натальи Фатеевой пояснила подробности о жизни актрисы. По ее мнению, у народной артистки РСФСР, не имеющей поддержки родных детей, сейчас просто нечеловеческие условия.

Наталья Фатеева на протяжение долгого периода времени проживает одиноко. После обрывания связей со всеми родственниками ее быт стал практически аскетическим. Однако проблемы со здоровьем все же привели ее к привлечению помощницы для жизни. Домработница Анна, обслуживающая народную артистку РСФСР, раскрыла некоторые подробности о повседневных буднях своей работодательницы.

Как оказалось, Наталье Фатеевой для передвижения по квартире приходится пользоваться костылями. У нее просторные пятикомнатные апартаменты в престижном столичном районе в самом центре. Почти месяц перед обращением к помощнице, артистке приходилось самой хлопотать по хозяйству. Теперь же Анна выполняет все основные работы в квартире. За это время здесь накопилось достаточно много пыли и мусора, грязь и бытовые отходы придают жилью заброшенный вид.

Собственные дети Фатеевой с детства жили то с бабушкой и дедушкой, то и вовсе в интернате. Постоянная занятость артистки не давала возможности заниматься семьей, но из-за этого отношения с матерью у сына и дочери не складывались. При этом от помощи престарелой матери они никогда не отказывались, однако сама Наталья Николаевна не желает принимать поддержку от них.

Стоит отметить, что Анна устроилась к Наталье Фатеевой по знакомству. Домработницу поразили условия жизни всенародно любимой звезды. Их она называет нечеловеческими, ведь артистке сейчас 86 лет, но она вынуждена была сама справляться со всеми проблемами. И сейчас, даже несмотря на наличие помощницы, одна из самых красивых женщин советского кино самостоятельно ходит в магазин за покупками. В выходные же Фатеева старается обязательно выбраться в парк неподалеку от дома. Многочисленные поклонники ее таланта и сейчас нередко дарят ей цветы и различные презенты, которые скрашивают быт актрисы-затворницы.

Источник: slovodel.com