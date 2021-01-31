 

Диетолог составила ТОП продуктов для здорового сна

31.01.2021, 18:46, Разное
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Диетолог Екатерина Бурляева составила ТОП продуктов, которые необходимо включить в рацион для обеспечения хорошего сна. На него оказывают воздействие не только факторы вредней среды, но и питание человека.
За регуляцию сна отвечает мелатонин, а его синтез зависит непосредственно от освещенности: избыток света снижает выработку данного вещества. Содержание элемента в крови возрастает за два часа до времени, когда обычно человек ложится спать. Важным элементом для производства гормона является триптофан. Речь идет об аминокислоте, которая содержится в сыре, мясе, орехах, семенах, сое, рыбе, грибах, яйцах.

Лидером по содержание триптофана является твердый сыр. Суточную потребность в вещества обеспечивают два ломтика продукта. Также в день достаточно съесть 100 граммов мяса, лучше отдавать предпочтение курице или же индейке.

На выработку серотонина влияет не только триптофан, но и глюкоза. Она отвечает за стимулирование выработки инсулина. Под действием последнего гормона аминокислоты оказываются в мышечной ткани. Как следствие, растет количество молекул триптофана, проникающих в ткани головного мозга.

На качество сна влияет объем питания, поскольку в случае переедания будет нарушаться работа желудка и дыхательной системы. В итоге человек плохо засыпает, его мучает жажда, в головной мозг меньше поступает кислорода.

Важно есть за 2-3 часа до сна, а порции должны быть умеренными по объему и калоориям. На протяжении дня необходимо питаться сбалансировано, важно следить за тем, чтобы количество углеводов не превышало объем

Источник: rg.ru



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