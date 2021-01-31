 

Голосование за импичмент Трампа среди сенаторов проведут по почте

31.01.2021, 18:31, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Второе голосование за импичмент экс-президента США Дональда Трампа будет проведено по почте, заявила спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. В качестве причины названа угроза распространения коронавируса среди сенаторов и конгрессменов.

Многочисленные исследования, опубликованные CNN, New York Times и Bloomberg, доказывают, что голосование по почте позволяет добиться более правильного с демократической точки зрения позиции граждан на голосовании. Голосуя по почте, граждане не ощущают давления присутствующих на избирательных участках полицейских. К тому же, это единственный способ реализовать своё избирательное право для неграмотных, покойников, людей с ограниченными возможностями и других категорий граждан США.

«Президентские выборы показали преимущества такого способа голосования. Он даёт гораздо более благоприятные для демократии результаты. В штатах, где не голосовали по почте, победил Трамп, а там, где доля удалённых выборщиков была велика, восторжествовала демократия. Мы думаем, что, если провести голосование по импичменту таким же образом, его результат будет более честным и правильным», – сказала Нэнси Пелоси.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Ходченкова восхитила фанатов новой фотографией

09.07 / В Intel обновили «молниеносный» интерфейс Thunderbolt

24.09 / Мнение: Протесты в Минске против инаугурации Лукашенко

24.11 / Мнение: Лайфхак-модем, рулонный ноутбук и стрижка помидоров

23.09 / Диетолог Анжелика Дюваль рассказала, чего не должно быть в составе хлеба

22.11 / Диетолог Заикина рассказала об опасности зеленого лука

08.12 / Блогер Соболев рассказал о поведении Розы Сябитовой в жизни

12.12 / Кота Хирано объявил о начале работы над аниме по мотивам событий в Белоруссии

15.10 / Мнение: Московские хроники

21.01 / Ученые рассказали о новом способе омоложения мозга

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска