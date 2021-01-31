Голосование за импичмент Трампа среди сенаторов проведут по почте

31.01.2021, 18:31, Разное

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Второе голосование за импичмент экс-президента США Дональда Трампа будет проведено по почте, заявила спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. В качестве причины названа угроза распространения коронавируса среди сенаторов и конгрессменов.

Многочисленные исследования, опубликованные CNN, New York Times и Bloomberg, доказывают, что голосование по почте позволяет добиться более правильного с демократической точки зрения позиции граждан на голосовании. Голосуя по почте, граждане не ощущают давления присутствующих на избирательных участках полицейских. К тому же, это единственный способ реализовать своё избирательное право для неграмотных, покойников, людей с ограниченными возможностями и других категорий граждан США.

«Президентские выборы показали преимущества такого способа голосования. Он даёт гораздо более благоприятные для демократии результаты. В штатах, где не голосовали по почте, победил Трамп, а там, где доля удалённых выборщиков была велика, восторжествовала демократия. Мы думаем, что, если провести голосование по импичменту таким же образом, его результат будет более честным и правильным», – сказала Нэнси Пелоси.

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