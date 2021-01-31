Черновицкая область вышла в лидеры в Украине по уровню заболеваемости COVID-19 за 14 дней

31.01.2021, 18:08, Новости дня

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Черновицкая область стала лидером среди регионов Украины по заболеваемости коронавирусной инфекцией за последние 14 дней. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения на 31 января.

В Черновицкой области этот показатель равен 297,2 на 100 тыс. населения. Это почти вдвое больше, чем средний показатель по стране – 154,3.

В пятерку украинских регионов с самой высокой заболеваемостью COVID-19 вошли также Ивано-Франковская (245,8), Запорожская (229,8), Николаевская (222,6) области и город Киев (192).

Самый низкий за последние две недели уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией – в Кировоградской области (46,9).

Данные о ситуации на оккупированных территориях отсутствуют.

По состоянию на 31 января в Украине зафиксировано 1 219 455 случаев коронавирусной инфекции, из них 3177 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране умерло 22 707 пациентов с COVID-19, выздоровело 1 018 784 человека.

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