В Киеве горела комната охраны в ТЦ “Коралл”. Погиб один человек

31.01.2021, 18:08, Новости дня

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31 января во время пожара в торговом центре “Коралл” на улице Милославской, 6 погиб охранник. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

“Во время проведения разведки спасатели установили, что пожар возник в комнате охраны на первом этаже торгового центра. Во время тушения пожарные спасли охранника заведения, который находился на третьем этаже. С помощью аппарата защиты органов дыхания он был выведен на свежий воздух”, – отметили в релизе.

Между вторым и третьим этажами спасатели нашли тело погибшего мужчины.

Пожар на площади 50 м² был ликвидирован в 6.25. К ликвидации были привлечены три единицы техники, 15 пожарных.

Причины и обстоятельства пожара пока не установлены.

https://www.facebook.com/DSNSKyiv/posts/3689034977843084

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