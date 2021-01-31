 

“Учли опыт предыдущих акций”. Штаб Навального объявил о завершении протеста в Москве

31.01.2021, 18:08, Новости дня
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В Москве завершилась акция протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом 31 января сообщила пресс-служба штаба Навального в своем Telegram-канале.

“Мы учли опыт предыдущих акций и в этот раз действовали скоординировано – это дало результат. Мы прошли огромными колоннами по центру города, дошли до самого охраняемого СИЗО Москвы и потребовали освободить Навального. Уверены, что он нас слышал”, – заявили в штабе Навального.

По информации штаба, протестующие продолжают оставаться на улицах. Им необходимо время, чтобы “спокойно разойтись”.

“Это было мирное шествие, а единственные, кто нарушал сегодня закон и порядок – те, кто обязан был его охранять”, – говорится в сообщении.

Новые акции протеста пройдут 2 февраля, сообщили в пресс-службе.

“Следующая остановка – Симоновский суд. 2 февраля мы обязаны прийти к Симоновскому суду, чтобы поддержать Алексея. В этот день пройдет заседание, на котором рассмотрят вопрос о замене условного срока Навального на реальный”, – добавили в штабе.

Сегодня по всей России проходят новые акции в поддержку Навального. По состоянию на 16.50 известно о более 3,6 тыс. задержанных.

Предыдущие акции в поддержку Навального прошли 23 января. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 3,6 тыс. человек в 125 городах, в том числе почти 200 несовершеннолетних.

Акции проходят в связи с тем, что когда 17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию, его сразу же задержали по делу “Ив Роше” и отправили под арест на 30 суток. Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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