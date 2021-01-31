Ученые рассказали, как грибы помогли справиться с последствиями ледникового периода

31.01.2021, 18:04, Новости дня

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Результаты своего последнего исследования представила группа ученых из Китая и США. Их совместная работа позволила доказать, что грибы сыграли решающую роль в восстановлении флоры и фауны после окончания ледникового периода.

Речь идет вовсе не о последнем крупном похолодании на Земле, которое пережил человек, уточняют ученые. Самые ранние окаменелости грибов, обнаруженные на Земле, относят к периоду примерно 635 млн лет назад. Это время, когда еще не было никаких динозавров, уточняют специалисты. Но тогда тоже значительная часть суши была скована льдами.

После начала глобальной оттепели на поверхности стали появляться грибы, которые и запустили развитие пищевой цепочки, появление новых видов растительного и животного мира.