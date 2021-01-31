В Москве полиция спасла мужчину от самосожжения

31.01.2021, 17:54, Новости дня

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Сотрудник полиции и прохожие спасли жизнь мужчине, который поджег себя в центре Москвы, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по столице.

Отмечается, что полицейский на улице Большая Бронная заметили мужчину, который внезапно облил себя горючей жидкостью и предпринял попытку самосожжения.

«Подручными средствами пожаротушения и личным форменным обмундированием полицейский, а также присутствовавшие на месте происшествия граждане, в течение нескольких секунд погасили пламя. Пострадавший передан бригаде скорой медицинской помощи», – говорится в сообщении пресс-службы.

В свою очередь источник РИА «Новости» в медицинских кругах сообщил, что пострадавшего доставили в НИИ имени Склифосовского с ожогами примерно 60% тела. Он находится без сознания. Также стало известно, что мужчина состоял на учете в психологическом диспансере.

В декабре СК Нижегородской области возбудил уголовное дело по факту убийства местной жительницы города Дзержинска, которую облили бензином и подожгли знакомые.