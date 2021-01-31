Мясников рассказал об опасности популярной диеты
31.01.2021, 17:54,
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Ломота во всем теле, озноб, усталость, мышечная слабость, чувство тревоги, бессонница могут появляться у человека, питающегося по кето-диете (низкоуглеводной диете), рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
«По эффекту эта диета не больно-то выше остальных, ну примерно одинаково. Да, снижается вес, но давайте посчитаем убытки. Наличие кетоновых тел может привести к нежелательным последствиям», – рассказал доктор в эфире телеканала «Россия – 1», передает РИА «Новости».
При кето-диете человек питается только жирами, исключая из своего рациона углеводы и оставляя немного белка, объяснил Мясников. При таком питании , помимо симптомов простуды, человек может столкнуться с нарушением сердечного ритма, неправильной работой кишечника и неврологическими проблемами.
Врач рассказал, что для похудения достаточно снизить калорийность потребляемой пищи, заниматься физической активностью и питаться сбалансированно.
Ранее доктор Мясников раскритиковал популярную предновогоднюю диету.
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