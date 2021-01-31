Все станции московского метро вернулись в штатный режим работы

31.01.2021, 17:54, Новости дня

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Все станции московского метро, закрытые в связи с несанкционированным акциями, в настоящее время работают в штатном режиме, сообщил столичный департамент транспорта со ссылкой на московский метрополитен.

«Мосметро: все станции метро работают штатно», – говорится в Telegram-канале дептранса.

В воскресенье с 8.00 на вход и выход закрывались станции московского метрополитена «Александровский сад», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост", «Лубянка», «Китай-город», «Сухаревская» и «Красные ворота», передает РИА «Новости».

Ранее официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что МВД РФ призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях 31 января, отметив, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.

МВД РФ и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.