В Уголовном кодексе появится наказание за мыслепреступление

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31.01.2021, 17:52, Разное
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Депутаты Государственной думы в третьем (окончательном) чтении приняли поправки в Уголовный кодекс РФ. В обновлённой редакции кодекса появится статья 476. «Мыслепреступление».

Законодатели отмечают, что виновным по ней может быть признан любой гражданин, чья совокупность действий может трактоваться как замысел нарушить закон. Следить за соблюдением закона будет специальная комиссия по борьбе с мыслепреступлениями. Её эксперты оценят образ жизни, высказывания того или иного человека, его кредитную историю и страницы в соцсетях. Если правоохранители придут к выводу, что лицо задумывает правонарушение, им придётся оценить точную его классификацию и после этого передать дело в суд. 

В зависимости от классификации мыслепреступления могут отличаться наказания за его совершение. Потенциальное желание совершить действие, не наносящее существенного вреда обществу и инфраструктуре будет наказывать арестом (в т.ч. домашним) на срок от 15 до 16 суток или общественными работами. В случае совершения тяжких мыслепреступлений правонарушителя ожидает половина санкции от наказания за свершённое преступление. Так, например, по экономическим мыслепреступлениям преступник может отсидеть в колонии до 2,5 лет.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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