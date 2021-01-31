Медики назвали самую полезную воду для организма

31.01.2021, 17:50, Разное

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Медики назвали полезную воду для человеческого организма. Самый безопасный вариант – вода из бутылки.

В настоящее время всё больше внимания уделяется здоровому образу жизни и питьевой теме. О пользе Н2О написано немало: ускорение метаболизма, нормализация обменных процессов и ещё ряд преимуществ. Однако у многих возникает вопрос, какая вода полезна. Медики советуют отдать предпочтение бутилированной жидкости, а вот родниковую и фильтрованную необходимо тщательно изучить на предмет наличия бактерий и примесей.

Итак, минеральная вода направлена на улучшение метаболизма, лечение гастрита, она также выводит токсины из организма, укрепляет иммунитет и даже нервную систему. Однако минералка может быть и опасной, поэтому при её употреблении необходима консультация квалифицированного специалиста.

Кипячёная вода лишена питательных микроэлементов и кислорода, однако она более безопасна, чем сырая, так как вредные бактерии исчезают. Эксперты по ЗОЖ рекомендуют выключить чайник сразу после того, как вода закипела, это будет максимально полезным для организма.

Источник: profile.ru