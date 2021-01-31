Друг Василия Ланового считает причиной смерти 37-летнего сына актера наркозависимость

31.01.2021, 17:50, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Друг семьи Василия Ланового раскрыл обстоятельства смерти его сына. Причиной раннего ухода наследника звезды советского и российского кино он считает наркозависимость.

Очередная программа «Ты не поверишь» на телеканале НТВ была посвящена умершему недавно Василию Лановому. Как известно, ранее, в 2013 году скончался его сын Сергей. Близкий друг актера пояснил о своем видении причин такого драммматического конца младшего наследника всенародно любимого артиста.

По данным СМИ, сообщение о смерти сына Василий Лановой узнал во время гастролей. Друг семейства, имя которого журналисты не раскрывают, пояснил об увлечении Сергея запрещенными веществами. Родители пытались спасти его, привлекая всевозможных специалистов, однако все их старания не оправдались. Еще до смерти сына случались ситуации, когда его приходилось искать по больницам и моргам, так как он мог иногда просто исчезнуть в неизвестном направлении. Ирина Купчено и Лановой мужественно перенесли трагедию, не раскрывая перед общественности ее подробности.

Василий Лановой скончался 28 января вследствие обострения коронавирусной инфекции. Несмотря на изначально легкое протекание болезни, далее Covid-19 поразил внутренние органы народного артиста СССР и РФ. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких не принесло результатов. Как пишет «Инфореактор», актер умер на 88 году жизни.