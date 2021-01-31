 

СМИ: Елене Степаненко в 2012 году провели хирургическую операцию

31.01.2021, 17:50, Разное
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В 2012 году Елене Степаненко потребовалось срочное хирургическое вмешательство. Журналистам до сих пор неизвестно, что тогда произошло с бывшей супругой Евгения Петросяна.
Врачи давали достаточно сдержанные комментарии прессе. На тот момент Елене Степаненко было 58 лет, операцию проводили в одной из столичных клиник. Состояние здоровья артистки оценили как некритичное, но после хирургического вмешательства ей потребовалось стационарное наблюдение.

Ранее нумеролог Катерина Поланская составила «портрет» Евгения Петросяна и Елены Степаненко, которые прожили вместе 33 года. По словам эксперта, этот союз был непростой, так как пара отличалась разными взглядами на простые вещи. При этом, артистка могла «заклевывать» мужа, который в почтенном возрасте ушел к своей молодой помощнице. Объединяло бывших супругов чувство юмора и умение разговаривать на разные темы. Кроме этого, они оба руководствуются логикой, любят жизнь в достатке и являются очень темпераментными людьми.



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