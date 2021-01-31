 

Зеленский затаил обиду на Трампа

31.01.2021, 17:38, Разное
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Журналист издания Axios в “Твиттере” спросил, правильно ли он заметил, что Владимир Зеленский злится на Дональда Трампа, после чего украинский лидер подтвердил это. “Немного”, – заявил он.

Ранее на Украине заявили, что Владимир Зеленский собрался баллотироваться на второй срок. Но рассказывает об этом якобы пока только ближнему окружению.

Отметим, президент Украины стремительно теряет позиции. Рейтинг Владимира Зеленского упал до рекордно низкого уровня.

Как писали “Дни.ру”, ранее Киевский международный институт социологии (КМИС) обнародовал результаты социологического опроса жителей страны. Если бы выборы президента проходили во второй половине января, то за Владимира Зеленского отдали бы голос 13,4% респондентов. Отметим, что в 2019 году его поддержали 73,2% избирателей.

В конце 2020 года социологический Центр Разумкова также провел опрос среди граждан. 42% украинцев назвали Владимира Зеленского “разочарованием года”. По словам экспертов, недовольство граждан связано с невыполнением президентом обещания урегулировать конфликт на юго-востоке страны.



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