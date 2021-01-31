В центре Москвы мужчина поджег себя

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31.01.2021, 17:12, Новости дня
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В центре Москвы мужчина пытался покончить с собой и поджег себя, об этом сообщает “Интерфакс” и Telegram-канал “112”.

Агентство отмечает, что мужчина остался жив, ему оказывают помощь. “112” опубликовал видео инцидента.

“112” также отмечает, что мужчину зовут Виктор Руденко. Его с 60% ожогов тела везут в реанимацию. По предварительным данным, он поджег себя из-за мошенников, которые обманули его и отобрали у него квартиру.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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