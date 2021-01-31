“От 18 до 55 лет”. Итальянское агентство по лекарствам дало рекомендации для вакцины AstraZeneca

31.01.2021, 17:12, Новости дня

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Научно-техническая комиссия Итальянского агентства по лекарствам (AIFA) не рекомендует использовать людям старше 55 лет вакцину от коронавируса британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Об этом 30 января сообщил сайт агентства.

AIFA разрешила вакцину для профилактики COVID-19 у лиц старше 18 лет.

“Данные регистрационных исследований вакцины AstraZeneca показывают уровень неопределенности в оценке эффективности у лиц старше 55 лет, поскольку эта группа (в которой, однако, наблюдалась хорошая реакция антител) была плохо представлена”, – уточнили в сообщении.

Пожилых людей агентство рекомендовали вакцинировать препаратами Pfizer/BioNTech и Moderna.

В странах Европейского союза 27 декабря 2020 года официально стартовала массовая вакцинация от коронавируса.

Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию препаратом AstraZeneca. Первым в стране вакцинировали 82-летнего Брайана Пинкера, который находился на диализе в оксфордской больнице Черчилля из-за заболевания почек. Использование вакцины против коронавируса фирмы AstraZeneca одобрили Индия, Мексика, Бразилия.

Клинические испытания вакцины проводились в США, Японии, России, Южной Африке, Кении и Латинской Америке. В финальной фазе клинических испытаний вакцина от AstraZeneca показала в среднем 70% эффективности.

22 января агентство Reuters писало, что AstraZeneca может сократить поставки вакцины от COVID-19 в Евросоюз из-за проблем на производстве.

Постоянный комитет по вакцинации Stiko при институте вирусологии имени Роберта Коха в Германии 28 января рекомендовал использовать вакцину AstraZeneca гражданам в возрасте от 18 до 64 лет.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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