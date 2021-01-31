Китайский акционер “Мотор Січ” Skyrizon назвал санкции Украины “варварским грабежом” и заявил о намерении защищать свои законные права и интересы

31.01.2021, 17:12, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Китайская компания Skyrizon, акционер украинского предприятия “Мотор Січ” заявила, что введенные украинскими властями санкции “варварским грабежом”. Инвесторы подчеркивают, что собираются защищать свои законные права всеми законными способами, включая международный арбитраж, об этом сказано в официальном заявлении компании на сайте, который посвящен внеочередному собрании акционеров.

“После вступления в силу санкций компания Skyrizon как акционер компании “Мотор Січ” будет незаконно лишена своих законных прав и вынуждена прервать общепринятые деловые отношения с украинской компанией “Мотор Січ”, что повлечет за собой огромные необратимые убытки. Со стороны государства Украина такие действия – это варварский грабеж и серьезное нарушение законных прав и интересов китайских компаний, работающих за рубежом, беспрецедентное неуважение к принципам и правилам международной торговли”, – заявили в Skyrizon.

В компании подчеркнули, что в указе президента Украины Владимира Зелинского нет конкретных причин, которые обосновывают введения санкций. Инвесторы убеждены, что это преднамеренные действия Украины, которые призваны помешать инвестициям компании.

“Такие действия совпадают с целью действий Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США от 14 января 2021 года о включении компании Skyrizon в список военных конечных пользователей (MEU)”, – подчеркивается в заявлении.

В нем также авторы описывают всю хронологию попыток урегулировать конфликт вокруг предприятия – в заявлении сказано, что с июля 2017 года Skyrizon вела переговоры с государством Украина и расчитывала на урегулирование спора. После того, как все эти попытки потерпели неудачу, 9 декабря 2020 года компания начала международный инвестиционный арбитраж. 13 января 2021 года на основании расследования Государственного бюро расследований Печерский районный суд города Киева вынес решение о признании Skyrizon и китайских инвесторов “Мотор Січ” потерпевшей стороной от противоправных действий СБУ.

“Во избежание дальнейшего ухудшения условий ведения бизнеса компании “Мотор Січ”, акционеры ПАО “Мотор Січ”, владеющие более 80% акций, планировали провести общее собрание акционеров 31 января 2021 года. Именно в этот момент украинское руководство издало санкционные указы против компании Skyrizon, которые незаконно, необоснованно и грубо лишили компанию Skyrizon ее законных прав. Государство Украина отказалось от результатов предыдущих переговоров и полностью исключило любую возможность примирения между двумя сторонами”, – сказано в заявлении.

В Skyrizon заявили, что возмущены заявлением украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

“Такая ложь и ирония не может не вызвать возмущение во всем мире. Санкции против компании – это ошибочные и глупые действия, которые могут только отпугнуть от Украины потенциальных инвесторов со всего мира, окончательно загнать в безысходное положение и без того умирающую авиационную промышленность Украины, ухудшить и без того пошатнувшуюся экономику Украины, сделать еще более несчастной жизнь украинского народа, травмированного и опустошенного военными потрясениями и упадком благосостояния… Когда совершаются действия вопреки здравому смыслу, всецело утрачивается доверие, беззастенчиво покрываются преступники, все это приводит к презрению со стороны всей мировой общественности”, – убеждены в компании.

Инвестор отметил, что выступает против “преступных действий государства Украина, подмены концепций национальной безопасности, смешения правды с ложью, политизации нормальной экономической и торговой деятельности, злоупотребления государственной властью и необоснованного давления на китайские предприятия”.

“Компания Skyrizon всегда соблюдает закон и действует в соответствии с ним. Компания всегда надеется на мирное разрешение конфликтов, но никогда не станет бояться насилия; мы будем использовать все возможные юридические средства для решительной защиты своих законных прав и интересов”, – резюмировали в Skyrizon.

15 января 2021 года бюро промышленности и безопасности министерства торговли США включило Skyrizon в список “конечных военных пользователей, для которых установлен специальный режим сотрудничества с американскими компаниями”. В ответ в компании заявили о недопустимости политизации торгово-экономических отношений и необоснованного давления на предприятия из Китая.

Президент Украины 29 января одобрил введение санкций против четырех китайских компаний – инвесторов украинского предприятия “Мотор Січ” и гражданина Китая Ван Цзиня.

Сегодня в СБУ заявили, что проводят следственные действия в Запорожье в помещении, где 31 января должно было состояться собрание акционеров АО “Мотор Січ”.

—