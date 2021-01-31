 

Ледниковая вода оказалась чище дождевой

31.01.2021, 17:08, Новости дня
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Запасы пресной воды на Земле быстро снижаются, напоминают ученые. Тем более все труднее найти источники по-настоящему чистой воды. В связи с этим, специалисты обращают внимание на очищение живительной жидкости при выпадении осадком и таянии ледников.

Но какая же вода чище? Оказывается, у ледниковой, как правило, показатели загрязненности гораздо ниже, чем у дождевой.

С одной стороны, дождевая вода является конденсатом, который не должен содержать никаких примесей. То есть, к ней отсутствуют полезные для организма минералы, говорят ученые. С другой стороны, сама атмосфера загрязнена. А потому в каплях дождя могут содержаться, например, вредные кислоты. Поэтому качество ледниковой воды обычно выше, чем дождевой, уточняют ученые.



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