Патриарх Кирилл заявил о кризисе молодого поколения

31.01.2021, 16:58, Новости дня

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Кризис поколения заставляет молодых людей терять жизненные ориентиры, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, призвав родителей формировать у детей убеждения, противостоящие негативному воздействию извне.

Патриарх в проповеди в Александро-Невском скиту неподалеку от Переделкино отметил «великое значение, которое несет в себе воспитание в семье благочестивыми родителями детей, подрастающего поколения», передает ТАСС.

По его словам, самое большое влияние на формирование человека оказывают его родители. «Сегодня имеет место так называемый кризис молодого поколения. Нередко молодежь наша буквально впадает в безумие, теряя всякие жизненные ориентиры. (…) [В душе ребенка] должны формироваться правильные мысли, правильные убеждения, которые могли бы дать достойный отпор всяким разрушительным влияниям», – сказал он.

Патриарх считает, что на подрастающее поколение огромное влияние оказывают средства массовой информации, телевидение и интернет, с которыми родителям трудно конкурировать. «Поэтому если мы хотим иметь по-настоящему светлое будущее для нашего народа, для Отечества нашего, мы должны о многом подумать в эти особые дни. Подумать о том, как формируется сознание нашей молодежи, какие силы влияют на сердца и души, как выстраивается информационный поток, который сегодня поглощает современного человека, какими идеями наполнен этот поток», – заключил предстоятель Русской православной церкви.

Ранее он заявил, что использование цифровых технологий для обеспечения тотального контроля над человеческой личностью является рабством, и подобная практика будет широко применяться перед концом мира.