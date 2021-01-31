 

Российского бизнесмена из списка Forbes избили в Москве

31.01.2021, 16:58, Новости дня
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Московские полицейские начали проверку после обращения российского бизнесмена, основателя компании Oncobox Андрея Гаражи, сообщившего о своем избиении в центре Москвы, рассказали в правоохранительных органах.

Бизнесмен сообщил, что был избит 30 января в ресторане на Большой Якиманке. С ушибами и ссадинами лица он обратился в ГКБ № 36 имени Ф. И. Иноземцева и после оказания медицинской помощи был отпущен, передает ТАСС.

В 2020 году Гаража попал в список самых перспективных россиян по версии журнала Forbes в категории «Наука и технологии». Компания предпринимателя Oncobox специализируется на разработке персонализированных методов диагностики и лечения сложных случаев рака с применением оригинальных молекулярно-генетических методов и алгоритмов машинного обучения.



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