Певец Михаил Муромов считает себя преемником целительницы Джуны

31.01.2021, 16:56, Разное

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В мире российского шоу-бизнеса о способностях певца Михаила Муромова начали ходить легенды. Исполнитель песни «Яблоки на снегу» уже 50 лет не посещает врачей, кроме стоматологов и хирургов, а также считает себя преемником целительницы Джуны.

В период пандемии Михаил Муромов подумал о том, что его уникальные способности могут приносить дополнительный доход. По его словам, дар у него был с детства, но пользоваться им артист научился только тогда, когда стал взрослым. Однако он лечит только себя и близкое окружение. Сила содержится в больших и напряженных венах знаменитости, которые свидетельствуют о его сильном магнитном поле. Например, у Джуны «вены были с веревку», так как сосуды это проводники, с помощью которых можно лечить различные болезни. Целительница, которая была его близкой подругой, уверяла, что при желании артист может эффективно лечить людей. Однако идти по этому пути он отказался и выбрал карьеру исполнителя.

Михаил Муромов пояснил журналистам, что он сам вылечил бурсит, используя силу переменного тока. Ему уже назначили операцию, но певец не стал ложиться под нож хирурга. Кроме этого, он избавился от частых ангин, которые мучили его от 5 до 7 раз в год. Артист изобрел уникальный терапевтический метод, который хочет запатентовать. Также певец нашел способ, как уберечь себя от коронавирусной инфекции. Он смазывает себя соком лимона и двумя простыми лекарственными средствами, которые без рецепта можно приобрести в аптеке.